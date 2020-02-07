Başkan Palancıoğlu'dan "Sonsuzluk Kervanı"na davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'dan 'Sonsuzluk Kervanı'na davet - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'dan "Sonsuzluk Kervanı"na davet

6 saat önce

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçenin ve Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi Şair ve Yazar Serdar Tuncer ile Sonsuzluk Kervanı adlı program gerçekleştirecek.

Başkan Palancıoğlu'dan

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçenin ve Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi Şair ve Yazar Serdar Tuncer ile Sonsuzluk Kervanı adlı program gerçekleştirecek.


Melikgazi Belediyesi olarak, sosyal ve kültürel programlarda çok farklı çalışmaları vatandaşların beğenisine sunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Gültepe Kültür Merkezinde Şair Yazar Serdar Tuncer ile Sonsuzluk Kervanı programımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da bir gala gecesi olacak. Serdar Tuncer, geçmişimize damga vurmuş değerli şair ve yazarlarla ilgili bilgilendirme yapacak. Yeni bir programı olacak. Bu programları özenerek ve farklı açılardan hazırlıyoruz. Sadece Serdar Tuncer değil, Türkiye'nin ileri gelen şair, yazar, ve sanatçılarını Kayseri'ye davet ederek sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Serdar Tuncer, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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