Başkan Pekmezci'den 10 Kasım mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ölümünün 81. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir komutan, devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı şahsiyettir. Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara ve imkansızlıklara boyun eğme hali hiç yoktur. Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Bizim de en büyük görevlerimizden biri Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet mirasına sahip çıkmaktır. Ülkemizin, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olarak bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur.



Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum." - BAYBURT