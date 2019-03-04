Başkan Saatcı'dan Mehmet Kocadon'a Ziyaret

Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'u ziyaret eden Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı ve ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'u da makamında ziyaret etti.



Karşılama töreninin ardından samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Saatcı ve Kocadon, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak sohbet etti. Yaptığı ziyaretlerle ilgili verdiği bilgide Başkan Saatcı, "Bütün ilçelerde yaptığımız gibi önce devletimizi temsil eden sayın kaymakamımıza, sonra da halkın seçtiği belediye başkanı arkadaşlarımıza muhakkak uğruyoruz. Sonra da sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Belediyemize geldik, Mehmet Başkanımız bizim için sürpriz oldu. İzinde diye duymuştuk kendisini ama çok sevindim kendisini görünce. Şimdi biz sözde rakibiz. Biz rakip falan değiliz arkadaşız biz, kardeşiz. Saygıdeğer Muğlalıların 31 Mart akşamı sandığa tecelli edecek olan iradesine saygı göstereceğiz. Tabi farklı şeyler konuşulabilir ama şimdi artık bu saatten sonra farklı şeylerin konuşulmasına gerek yok. Ben kendisine canı gönülden, kardeşime başarılar diliyorum. Muğla'ya bu cennet bölgemize kim daha iyi hizmet edecekse Allah-u Teala 31 Mart akşamı ona nasip etsin. Seçim çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum. Ayağının tozuyla Ankara'dan geldiğini biliyorum ve bizi karşılamak için belediyeye kadar geldi. Gösterdiği bu nezaketten dolayı da kardeşime teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. İşin güzelliği burada. İşte hep böyle olması lazım. Böyle birbirini kırarak dökerek yüz yüze bakacak insanların birbirinin yüzüne bakacak hale gelmeyecek noktaya getirilmesi siyasetin çirkinliğidir. Aslında nezaket kurallar içerisinde projelerle yapacaklarınızla anılması lazım, insanları kırarak dökerek değil. Ben bu anlamda tavır ve davranışlarındaki nezaketlerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Kolay gelsin" dedi.



"Gönül ister ki bütün Türkiye'de seçim atmosferleri böyle yaşansın"



Başkan Kocadon ise nazik ziyaretinden ötürü Başkan Saatcı'ya teşekkür ederek, "Değerli Başkanımın Bodrum'a yapmış olduğu bu ziyaretten son derece mutluyuz. Hepinizin bildiği gibi bir seçim süreci yaşıyoruz. Tabi önce şunu söyleyeyim: Başkanımın da dediği gibi biz rakip değiliz. Çünkü biz hedefi ve yönü aynı yerde olan insanlarız. Özellikle kendisiyle uzun bir sürede beraber bir nesil yetiştirdik bu Muğla coğrafyasında. Uzun yıllardır da belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu seçim atmosferinde zaman zaman bizim ağzımızdan çıkmamış laflar söylenmiş gibi de aktarılabilir. Bunlara inanmasın hiç kimse. Gördüğünüz gibi Behçet Ağabeyim benim büyüğümdür. Abi kardeş ilişkisi çerçevesi içinde saygınlığımızla bu süreci götüreceğiz. Gönül ister ki bütün Türkiye'de seçim atmosferleri böyle yaşansın. Geçenlerde de Muğla'da bir geceye katıldım. Orada da mevcut başkanımızla beraber Kerimoğlu oynadık. Bugün burada Behçet Ağabeyimle abi kardeş ilişkisi içinde bir karşılama töreni yaptık. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Bu işler nasip kısmet işidir. Eğer nasip kısmetse bu işler olur. Onun için ben bütün arkadaşlara başarılar diliyorum, Allah hepimizin yolunu açık etsin" diye konuştu. - MUĞLA

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