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Başkan Şahin ilk ders gününde heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Başkan Şahin ilk ders gününde heyecanına ortak oldu

06.09.2021 14:20
Başkan Şahin ilk ders gününde heyecanına ortak oldu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ders gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Gaziantep genelinde tüm kademe ve sınıf seviyeleri için yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını'na karşı tedbirler eşliğinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk zili çaldı.

İlk ders gününde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, heyecana ortak olmak amacıyla öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. GÜRTEKS Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu, Sevinç Bahattin Teymur Kız İmam Hatip Lisesi, Şahinbey Şehit Karayılan Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, onlarla sohbet etti, pandemide bulaş riskini azaltmak için uyulması gereken kuralları hatırlattı. Sıralarda öğrencilerle beraber ders dinleyen Başkan Şahin, okullarda kitaplık oluşturarak kitap takviyesi yapacağının müjdesini verdi. Başkan Şahin, daha sonrasında öğretmenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Pandemide eğitim sürecinin aksamadan devam edebilmesi için öğretmenlere büyük iş düştüğünü söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Alt yapı hazır, sürdürebilir kılarak koruyucu önleyici tedbirleri devam ettirmeliyiz" dedi.

Okul ziyaretlerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

BÜYÜKŞEHİR, OKULLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi okulları fiziksel olarak hazırladı. Gaziantep Valiliği ortaklığında şehirdeki bütün okullara hijyen ürünleri ve temizlik malzemesi dağıttı, ihtiyaç duyulan okulların çevre düzenlemesi başta olmak üzere birçok çalışma yürütüldü. Bu sene ilkokula başlayan bütün birinci sınıfların okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilirken, öğrencilere 60 bin tablet dağıtıldı. Öte yandan internete ulaşımda sıkıntı yaşanan kırsal mahallelerde bulut sistemi kiralanarak bu konudaki ihtiyaç giderildi. Büyükşehir ayrıca 100 okula 100 kitaplık kazandırdı.

ŞAHİN: OKULLARA GİRDİĞİMİZDE HEYECANI, AHENGİ VE DÜZENİ HİSSEDİYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaretlerde yaptığı açıklamada Gaziantep Valiliği ile ortak çalışılarak bin 100 okulun bütün temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatırlatarak, "Tablet desteğinde bulunduk, kırsalda internet çekmiyorsa bulut kiralayarak internet hizmeti sağladık. Genelgeler doğrultusunda ne varsa hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. İlçe belediyelerle ortak ve yoğun biçimde çalıştık, koordinasyon iyi sağlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem gençlik kamplarımızla hem de 'Telafide Ben de Varım' a büyük destek verdik. Eğitim çok önemli. Öğretmenlik en kutsal mesleklerden birisi. Okullara girdiğimizde o heyecanı, ahengi ve düzeni hissediyoruz. Bizler sizlerin eğitimdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundayız" diye konuştu.

Başkan Şahin ilk ders gününde heyecanına ortak oldu

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Şahin ilk ders gününde heyecanına ortak oldu - Son Dakika


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