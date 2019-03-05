Son Dakika Haberleri: Başkan Saka: Mustafa Kemal'in Partisinde Mustafa Kemalciler Ağırlık Kazanacak

Başkan Saka: Mustafa Kemal'in Partisinde Mustafa Kemalciler Ağırlık Kazanacak

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kamil Saka, CHP'nin Mustafa Kemal'in partisi olup olmadığının tartışılmaya başlandığını söyledi.

Başkan Saka: Mustafa Kemal'in Partisinde Mustafa Kemalciler Ağırlık Kazanacak, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kamil Saka, CHP'nin Mustafa Kemal'in partisi olup olmadığının tartışılmaya başlandığını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP'den tekrar aday gösterilmemesinin ardından bağımsız olarak adaylığını açıkladı. 7 dönem ve 32 yıldır belediye başkanlığı yapan Kamil Saka, 2009 yılında CHP'nin kendisini aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak girdiği seçimleri kazandığını hatırlattı. Saka, "Bizim CHP'liliğimizi kimse tartışamaz. Bizim Atatürkçülüğümüzü kimse tartışamaz. Ama bugün tartışılan konu Kamil Saka'nın Atatürkçülüğü değil, CHP'nin Mustafa Kemal'in partisi olup olmadığıdır. Bugünkü CHP'nin Mustafa Kemal'in partisi olup olmadığı tartışılıyor. Şu an çevremde, 'Kamil gelecek, Kemal gidecek' sloganları atılıyor. Öyle de olacak. Tekrar Mustafa Kemal'in partisinde, Mustafa Kemalciler ağırlık kazanacak" dedi.

Saka, "Umuyorum ki tekrar seçilerek Edremit'i gelecek kuşaklara yeşil bir şekilde aktaracağız" diye konuştu.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

Politika
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