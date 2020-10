Başkan Sandal muhtarlarla bir arada - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Muhtarımızın telefonuna aynı dakikada, aynı saatler içerisinde dönüş olmayabilir ama bir gün sonra dönmeyen bürokratı yanımda tutmam arkadaşlar" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayraklı Havuz Cafe'de muhtarlarla buluştu. Etkinliğe Başkan Sandal ve muhtarların yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. "Doğrudan demokrasinin ilk tecelli yeri muhtarlıklar" olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geçmiş klasik alışkanlıklardan dolayı muhtarlarımızın taleplerine zamanında cevap vermeyen bürokratlarımız var. Buradan altını çizerek söylüyorum. Muhtarımızın telefonuna aynı dakikada, aynı saatler içerisinde dönüş olmayabilir ama bir gün sonra dönmeyen bürokratı yanımda tutmam arkadaşlar. Mahalleyi en iyi bilen dertleri en iyi bilen ve telefon ederken kendisi için aramıyor. Mahalle için arıyor. Sıkıntılar için arıyor. Dertler için arıyor. Arkadaşlarımız muhtarlara doğru bilgi verecekler. Bir iş 10 gün sonra tamamlanacaksa '10 gün', 20 gün sonra yapılacaksa '20 gün', 3 aysa '3 ay sonra' diyecekler. Muhtarlarımızın vatandaşlarımız nezdinde yalancı durumuna düşmelerine neden olmayacaklar. Şimdi muhtarlık müdürlüğümüzü oldukça büyüteceğiz. Cemil Bey muhtarlarımızı 4 bölgeye ayırdı. Her hafta bir bölgeyi dolaşacak. Başkan yardımcımız fen, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlükleri ile önümüzdeki haftadan itibaren muhtarlarımızı teker teker ziyaret edecekler. Biz de bundan sonra muhtar arkadaşlarımızla alanda el ele kol kola olacağız" diye konuştu.

"Bayraklı'mıza hizmeti sonuna kadar vereceğiz"

Kent bileşenleriyle barışık olmanın önemine vurgu yapan Sandal sözlerine şöyle devam etti: "Burada önemli olan şey şu arkadaşlar; bir kentte bir şey yapmak istiyorsanız aklınız, vicdanınız ve duruşunuzla ne yapacağınızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de öncelikli iş altyapınızı düzelteceksiniz. Bir belediye düşünün; kavgalı. Bütün birleşenlerle kavgalı. Muhtarlarınızla barışmanız lazım öncelikle. Derneklerinizle barışmanız lazım. Büyükşehrinizle barışmanız lazım. Kamuyla barışmanız lazım. Peki herkesle barışık olan bir belediye bütün meseleleri ve sorunları çözen bir belediye midir, hayır. Liyakatli, proje üreten personeliniz yoksa, halkın menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde gören bürokratlarınız yoksa bu meseleyi yine çözemezsiniz. Biz ikinci aşamaya da personel reformunu koyduk. Kentin çöpü toplanır. Kentin yolları da yapılır. Kentin kaldırımları da yapılır. Oyun grupları da yapılır ama bir kent için bu yeterli değildir. Bir ilçemiz var bizim; cennet gibi Bayraklı. Daha güzel bir coğrafyamız var. Daha dinamik bir gençliğimiz var. Daha özverili insanlarımız var. Bu dönem için söylüyorum. Çok daha kaliteli bir meclisimiz var. Belki de İzmir'in en önemli meclislerinden biri bugün Bayraklı Meclisinde. Çok kıymetli, değerli muhtarlarımız var. Tabii ki bazen birbirimize kızacağız. Tabii ki bazen birbirimizi eleştireceğiz ama genel hatlarıyla Bayraklı ailesine baktığınızda ortada bu kentin bütün sorunlarını çözecek ve bu kentte yaşanabilir bir ortamı oluşturabilecek dinamik bizim içimizde var. Son aşamada personelde kişiler arasında adaletsizliği de gidererek Bayraklı'mıza hizmeti sonuna kadar vereceğiz."

"Bundan sonraki günlerimiz daha aydınlık"

"Ben bugüne kadar aksayan birkaç işten dolayı Bayraklılı hemşerilerimden özür diliyorum" diyen Sandal, "Bana bağlı değildi. Ben kısmi olarak aksayan temizlik işiyle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Diyeceksiniz ki, 'başkan sen başkansın, yetki sende, güç sende, niye yapamadın?' Biz kamu personeliyiz. Belediye bir kamu kuruluşu. Kafanıza göre her işi yapma yetkiniz yok. Düşünün binin üzerinde personelimiz yaklaşık 8 müdürlüğe dağıtılmış, öyle alınmış. Önümüzdeki süreçte bugün sendikayla da son görüşmemizi yaptık. Yüzde 99'u tamamlandı. Bu temel ilkeler üzerinden anlaşıyoruz. Ücret üzerinden değil. Herkesin hakkını alacağı adil, eşit, şeffaf herkesin işine göre değerlendirildiği yeni bir sistemde halkımıza hizmet etmek bizim öncelikli görevimiz. Değerli dostlar bir de talihsiz döneme denk geldik. Geldiğimizde pandemi dönemi oldu. Personelinizin yarısı otomatik olarak gidiyor. Bütçeniz yarıya düşüyor. Yapacağınız işler iki katına çıkıyor. Şu an da kısmen öyle bir ortamdayız. Bütçelerimizde bir gerileme yok ama esnek çalışıyoruz şu an. Buna rağmen biz yapacağımız işlerin hiçbirinden ödün vermeden, temel yapacağımız işlerden tasarruf etmeden, kredi çekmeden çalışanımızın ve emekçimizin ücretlerini zamanında ödeyerek, piyasaya olan borçlarımızı zamanında ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonraki günlerimiz daha aydınlık. Bu para bizim babamızın parası değil. Bu para fakir fukaranın parası. Bu para parka gidemeyen çocukların parası. Bu para evine ekmek götüremeyenlerin parası. Biz kendimizi belediye başkanı olarak tanımlarsak aslında o kibir çukuruna düşmüş oluruz. Biz bu kentin şehreminiyiz arkadaşlar. Fakir fukaranın parasına sahip çıkacak halktan yana emekten yana kamu hizmeti götürebilecek bir kurumun başındayız. Bizim de temel misyonumuz halkın bu parasına sahip çıkmak. Bütün derdimiz davamız o. Böyle bir belediyede aylık 3 milyonun üzerindeki bir tasarruf dile kolay. Bizi ayakta tutan şey de bu arkadaşlar" diye konuştu.

Büyükşehir'in sadece Bayraklı'ya yatırımı 140 milyon

"Arkamızda Büyükşehir var. Orada bir dostumuz var; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben bütün Bayraklılılar adına Bayraklı'ya yaptığı yatırımlar adına bize gösterdiği hoşgörü adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" diyen Sandal, "Sadece büyükşehir belediyemizin Bayraklı'ya yaptığı yatırım 140 milyon lira. Hangi dönemde; krizin, pandeminin olduğu dönemde. Biz temel altyapı meseleleriyle ilgili 3 mahallemiz hariç diğerlerinde yüzde 80-90'ı tamamladık. Bu üç mahallemizi de tamamlayıp geriye dönük öbür işleri de halledeceğiz. Yürüyüş yollarımızı bitirdik. 20'ye yakın basket sahamızı bitirdik. Yeni parklar açtık. Diğer parkları yeniledik. Bunlar yeterli mi arkadaşlar, bence değil. Bu kentin algısını değiştireceğiz. Bu kenti marka bir kent yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Revizyon yetkisini istedik ve aldık"

İlçenin en önemli sorunlarından kentsel dönüşümle ilgili önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Sandal, şöyle konuştu: "10 yıl önce çalışmalarına başlanan kentsel dönüşüm konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'den revizyon yetkisini istedik ve aldık. Vatandaşımızın, iş dünyasının ve belediyemizin beklentilerini hesaba katarak ilerleyeceğiz. İlk pilot uygulamayı Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 60 hektarlık alanda gerçekleştireceğiz. Onur Mahallesi, Yamanlar, Nafiz Gürman bölgelerinde de çalışmaları tamamladık." Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı, Yamanlar Mahalle Muhtarı Kemal Aydın Bayraklı'daki değişimin kentsel dönüşüm ile gerçekleşebileceğini dile getirdi. Uzun yıllardır Bayraklı'da yaşadığını dile getiren Aydın, "Yılların getirdiği, biriktirdiği sorunların hemen çözülmesini beklemiyoruz ama belediyemizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bizi böyle önemli bir günde hatırladığınız için teşekkür ederim" dedi. - İZMİR