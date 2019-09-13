Başkan Sandıkçı: "Hedeflerimize ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz"

Samsun'un Canik ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "100 günlük icraat programımız da sizlere sunduğumuz hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



Canik Belediyesi, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını bizzat yerinde tespit edip dinlemek için düzenlediği mahalle buluşmalarının ikincisini Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirdi. "Başkan Mahallemde" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi Camisi önünde gerçekleştirilen buluşmada tüm katılımcılara tek tek söz verilerek beklenti, talep ve sorunlarının dile getirildi. Programda açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Canik'te ilklerin yaşandığını söyledi. Büyük bir birliktelik örneği sergileyip görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak vatandaşları dinlemek ve sorunları istişare etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Sandıkçı, "Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Sizin kararınız olmayan hiçbir şeyin altına imza atmıyoruz. Canik'te 'ben yaptım oldu' dönemi kapanmıştır. Ortak akılla sorunlarımızı karşılıklı istişare ederek çözüm yollarını birlikte bulacak ve uygulamayı kısa sürede Büyükşehir Belediyemizle uyumlu bir şekilde sahaya yansıtacağız" dedi.



"Koordinasyonu sağladık"



Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu oluşturduklarını kaydeden Sandıkçı, "Artık Büyükşehir ilçe ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Şu partili bu partili ayrımı yapmadan derdi Canik olan herkesle bir araya gelerek tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet ilkesiyle adaletli bir şekilde hizmet seferberliğimizi başlattık. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 6 ayda 26 kilometre sathi kaplama ve asfalt yol yaptık. Bu manada ilçemizde gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir beyefendiye teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Genel revizyon imar planı çalışmalarını başlattık"



Vatandaşlara kapılarının her daim açık olduğunu aktaran Sandıkçı şunları kaydetti:



"Whatsapp hattımızı aktif hale getirerek işlevsellik kazandırdık. Sorunlarını buradan da iletebilirsiniz. 100 günlük icraat programımız da sizlere sunduğumuz hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm ilçemizi kapsayan genel revizyon imar planı çalışmalarını başlattık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız da eksiklerimizi tamamlayarak ilgili mercilere girişimlerimizi gerçekleştirdik. Sosyal Yardım Müdürlüğümüzü oluşturarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşıyoruz. Park ve bahçeler birimimizi oluşturarak çocuklarımızın aileleriyle birlikte güvenli ve nezih bir ortamda vakitlerini geçirebilmeleri için parklarımızın bakım onarım çalışmalarına başladık. Hamdolsun emekleyen sistemi yürür hale getirdik. Kısa bir süre sonra da koşar hale getireceğiz. Planlı ve stratejik çalışmalar neticesinde asli işlerimizi önceleyerek hizmet anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz."



Çözüm merkezinin hazır bulunarak tüm taleplerin notlarını aldığı programın sonunda söz alan Atatürk Mahallesi Muhtarı Lütfi Tercanlı bizzat mahallesine gelinerek tek tek vatandaşlara söz verilmesinin ve muhalefet partilerinin de bu toplantılara iştirak etmesinin bir ilk olduğunu vurgulayarak Sandıkçı'ya teşekkür etti. Tüm katılımcılarla birlikte fotoğraf çekinilmesinin ardından mahalle buluşmaları programı sona erdi.



Programa ayrıca, AK Parti Canik ilçe Başkanı Mahmut Gençay, İYİ Parti Canik ilçe Başkanı Mustafa Keleş, CHP Canik ilçe Başkanı Bülent Kutbay, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN