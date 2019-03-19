Son Dakika Haberleri: Başkan Saraçoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu

Başkan Saraçoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Saraçoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle İl Özel Tesislerinde düzenlenen yemekte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehit ailelerinin masalarına konuk oldu.

Samimi bir ortamda geçen programda Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Kütahya, Çanakkale Zaferi, Kamil Saraçoğlu, Güncel
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