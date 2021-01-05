Başkan Sarı, Kızılay gönüllüleriyle 5 köyde 350 çocuğa kışlık mont dağıttı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 5 köyde 350 çocuğa kışlık mont hediye edildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde Amasya Belediyesi ve Türk Kızılay Amasya Şubesi iş birliği ile bir hayırseverin yaptığı yardım ile Uluköy, Andıran, Mülkbükü, Gemibükü ve Alpaslan köylerinde yaşayan toplam 350 çocuğa kışlık mont ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Sarı, "Bu dönemde varlık içerisinde olan vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Onun için imkanlar doğrultusunda paylaşabilmek, bölüşebilmek, dertleşebilmek ve halleşebilmek gerekmektedir" dedi.

Başkan Sarı'ya destekleri dolayısıyla plaket vererek yapılan yardımla kışlık mont hediye edilen çocukların yüzünün güldürüldüğünü anlatan Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak da, "Böyle bir organizasyonun içerisinde Kızılay olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile şahsım ve yönetim kurulum adına Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Bey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa Başkan Başdanışman Ahmet Yenihan, belediye meclis üyeleri Ahmet Aydın ve Ömer Eliaçık, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Tufanoğlu, Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, Kızılay gönüllüleri, Nefes Derneği personeli ile köy muhtarları da katıldı. - AMASYA