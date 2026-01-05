Elazığ'da AK Parti Üye Sayısı 95 Bine Ulaştı - Son Dakika
Elazığ'da AK Parti Üye Sayısı 95 Bine Ulaştı

05.01.2026 16:35
Elazığ'da 8 bin 271 yeni üyeyle birlikte toplam üye sayılarının 95 bin 172 olduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, "Bu tablo, milletimizin AK Parti'ye olan güveninin ve sahaya dayalı siyaset anlayışımızın açık bir göstergesidir" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, düzenlediği basın toplantısına Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Ardından Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi üye verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selmanoğlu, Elazığ'daki AK Parti üye sayısının 8 bin 271 yeni üye ile 95 bin 172'ye ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen siyasetin milletle iç içe bir anlayışa dayandığını dile getiren Başkan Selmanoğlu, " Yargıtay Başkanlığımız tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'mizin Türkiye genelindeki üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Elazığ'da ise 8 bin 271 yeni üyemizle birlikte toplam üye sayımız 95 bin 172 olmuştur. Bu tablo, milletimizin AK Parti'ye olan güveninin ve sahaya dayalı siyaset anlayışımızın açık bir göstergesidir. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan, vatandaşımızın talep ve beklentilerini doğrudan sahadan okuyarak yürütmektedir. Attığımız her adımı milletimizin iradesini merkeze alarak atıyoruz. Bu anlayış, partimizi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir" diye konuştu.

Başkan Selmanoğlu, Elazığ teşkilatlarının sahadaki gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle partinin kentte büyümeye devam ettiğini belirterek, " Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlarda değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yapmıştır. Açıklanan bu üye artışı yalnızca bir sayı değildir, bu liderliğe, bu dava bilincine ve ortaya koyduğumuz istikrarlı vizyona duyulan güvenin bir yansımasıdır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri, farklı hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, milletimizin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve aziz milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, Elazığ'da da aynı inanç ve azimle çalışmalarını sürdürmektedir. Yargıtay'ın açıkladığı bu tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Siyaset, Elazığ, Son Dakika

00:22
