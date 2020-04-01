Başkan Şimşek maaşını bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Şimşek maaşını bağışladı - Son Dakika

Başkan Şimşek maaşını bağışladı

13 dakika önce

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.

Başkan Şimşek maaşını bağışladı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya bende bir maaşımı bağışlayarak, bu kampanyaya destek veriyorum. Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımızın çağrısında Elbeyli halkını, Kilis halkını ve tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı destek vermeye katkı sunmaya çağırıyorum. İnşallah, korona virüsün etkisi çok çabuk biter, insanlar, bu zor günleri atlatır. Çok sayıda günü birlik çalışan insan işe gidemediği için mağdur olmuştur. Milli Dayanışma Kampanyasını ile birlikte bu mağdur olmuş insanlara bir miktar katkı sunulmuş olacaktır. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız" dedi. - KİLİS

Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:14 Kaynak: İHA

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