Başkan Soyer'den Ayşe Deniz'e bisiklet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den Ayşe Deniz'e bisiklet - Son Dakika

Başkan Soyer'den Ayşe Deniz'e bisiklet

10 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün başarılı öğrencilerden Ayşe Deniz'e birinci dönemde gösterdiği başarıdan dolayı bisiklet hediye etti.

Başkan Soyer'den Ayşe Deniz'e bisiklet, System.String[]

KARNE HEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Konak 2. Kadriye Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Ayşe Deniz'i evinde ziyaret ederek Deniz'e bisiklet hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi başarılı 100 öğrenciye bisiklet dağıtma kararı almıştı.

Tunç Soyer bir süre Ayşe Deniz'le sohbet ederek kendisine başarı dileklerinde bulundu. Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Deniz ise bisikletin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Anne Yeşim Deniz ise kız çocuklarının okuması gerektiğini belirterek "Ben kızımla gurur duyuyorum. Başkanımız geldiği için çok mutluyum, heyecandan yerinde duramıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İLK KEZ BİR BAŞKAN MAHALLEMİZİ ZİYARET EDİYOR"

Tunç Soyer daha sonra mahallelilerle de sohbet etti. 2. Kadriye Mahallesi'nin yerlisi olduğunu belirten Tülay Özdemircili, "İzmir tarihinde ilk kez bir başkan mahallemizi ziyaret ediyor" dedi. Soyer seyyar makam aracıyla Karabağlar ilçesindeki Bahçelievler, Vatan ve Tahsin Yazıcı mahallelerini ziyaret ettikten sonra İzbeton'un Yeşilyurt Akevler Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ayşe Deniz, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:49 Kaynak: Bültenler
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