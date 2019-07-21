Son Dakika Haberleri: Başkan Soyer'den "Birlikte güçlüyüz" mesajı
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Başkan Soyer'den "Birlikte güçlüyüz" mesajı

59 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 100. gününün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi.

Başkan Soyer'den
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 100. gününün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi. Başkan Soyer, belediyede çalışan herkesin işini severek yapacağı bir ortam sağlayacaklarını ve bunun kente yansıyacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, ESHOT ve İZSU bürokratları ile şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri katıldı. Bu tür buluşmaları farklı ortamlarda düzenli olarak yapacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Birbirimizi anlamaya, duymaya ihtiyacımız var. Birlikteliğimiz, huzurumuz kente yansıyacak. Hepimiz huzurla çalışmalı, bunu mümkün kılmalıyız. Yaptığımız işi severek, şevkle yaparsak hizmetlerimizin kalitesi de artar. Bunun mümkün olabileceğini ancak işini şevkle, keyifle yapan, paylaşan ve iletişim halinde olan çalışanlarımızla gösterebiliriz" dedi. - İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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