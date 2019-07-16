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Başkan Tahmazoğlu şehitlikleri ziyaret etti

28 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

Başkan Tahmazoğlu şehitlikleri ziyaret etti, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan tarafından gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir'in ailesiyle sohbet etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu tek tek polis ve asker şehitliklerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı. - GAZİANTEP
Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
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