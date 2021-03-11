Başkan Tanır: "Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız" - Son Dakika

Başkan Tanır: "Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız"

11.03.2021 13:43
Başkan Tanır:

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Tanır, 35 mahalledeki projelerin değerlendirilip taleplerin konuşulduğu toplantıda, kaçak yapılarla mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Önder Tanır, 35 mahallenin muhtarı ile iştişare toplantısında bir araya geldi. Saitabat Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıda, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, MHP Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları hazır bulundu. Toplantıda, 35 mahallede planlanan alt yapı, yol yapım ve çevre güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra ilerleyen süreçte planlanan projeler konuşuldu. Başkan Tanır, muhtarlar ile istişare ederek, talepleri dinledi. Kestel için ortak akılla hareket ettiklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bizleri seçen halkımız hizmet bekliyor, bu sebeple muhtarlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz. 'Ne yapılabilir, ne yapmalıyız?' diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız altında birbirimize sahip çıkacağız, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Bu anlayışla her türlü problemi aşarız. Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız, dualarınızı bekliyoruz. " dedi.

"Geçmişimizden devraldığımız emanete sahip çıkıyoruz"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, özellikle kırsal mahallelerde kaçak yapıyla mücadelelerinin tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Tanır, 'İlçemizdeki kaçak yapılarla ilgili denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Başlattığımız bu kararlı mücadele tavizsiz şekilde devam edecek. Göreve gelirken hemşehrilerimiz arasındaki hak ve hukukunu koruma sözü verdik. Bu noktada kanuna ve imara uygun ruhsatlı bina yapanla ruhsatsız bina yapan hemşehrilerimiz arasındaki hakkı hukuku koruma mecburiyetimiz var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hemşehrimizin hakkını titizlikle korumaya devam edeceğimizden, emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadele aynı zamanda geçmişimizden devraldığımız emanete sahip çıkmak, geleceğe hakkıyla mamur edilmiş bir Kestel bırakmak, doğaya ve çevreye sahip çıkmak anlamı taşıyor. Kestel'imiz, doğal güzellikleriyle ve yeşil alanlarıyla Bursa'mızın en güzel ilçelerinden biridir. Kestel gibi bir güzelliği korumak benim ve tüm ekip arkadaşlarımın en önemli görevlerindendir. Kestel Belediyesi olarak başlattığımız bu yeni ve etkin süreç ile birlikte kanunlar çerçevesinde kaçak yapıya asla geçit vermeyeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Başkan Tanır: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız
Başkan Tanır: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız
Başkan Tanır: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız
Başkan Tanır: Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız

Önder Tanır, AK Parti, Hisarcık, Kestel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tanır: 'Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız' - Son Dakika


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