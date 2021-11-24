Başkan Tekin emekli öğretmenlerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Torbalı Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Torbalı Şubesi işbirliğinde bugün Hipodrom Kafe'de Torbalı'da yaşayan emekli öğretmenler için kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı etkinliğine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de katıldı. Emekli öğretmenler bu anlamlı günde düzenlenen organizasyon için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Emine Ece'ye teşekkür etti. Öte yandan bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren öğretmenlere, Torbalı Belediyesi tarafından karanfil hediye edildi.

BAŞKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMELERE TEŞEKKÜR

Her yıl geleneksel olarak emekli öğretmenlerle buluştuklarını ifade eden Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Emine Ece, yaptığı konuşmada öğretmenliğin önemine değinerek, Başöğretmen Atatürk'ü de saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ise öğretmenliğin en kutsal mesleklerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Bugün, her insanın hayatında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizin günü. Öğretmenlik, diğer bütün mesleklerden çok daha ulvi bir yerde bizim için. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Kahvaltının ardından emekli öğretmenler hatıra fotoğrafı çekilerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.