Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in bayram ziyareti
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Başkan Tekin'in bayram ziyareti

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Başkan Tekin'in bayram ziyareti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı. İlçede herkesin sevgisini kazanan Başkan Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği esnafları ziyaret ederek esnaflarla bayramlaştı ve ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşları da ziyaret eden Başkan Tekin, vatandaşlar ile sohbet etti. - BİLECİK
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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