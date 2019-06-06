Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, şehit ailelerini ziyaret etti
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Başkan Tekin, şehit ailelerini ziyaret etti

27 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramda ellerini öptü.

Başkan Tekin, şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramda ellerini öptü.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt ve İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin anne ve babaları bizlere emanettir, bizler de onların manevi evlatlarıyız, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren Şehitlerimizin hakları ödenemez. Şehitlerimizin anne, babaları ve aileleri ile sıcak, samimi ve içten sohbet ederek onların acılarını elimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Şehitlerimizden geriye kalan ailelerimiz Şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak devlet ve milletimiz olarak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Bilecik, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Güncel
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