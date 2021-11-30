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Başkan Toksöz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Başkan Toksöz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

30.11.2021 12:14
Başkan Toksöz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u makamlarında ziyaret etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçeye kazandırılması planlanan hizmetler ve projeler hakkında görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da ilk durağı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Yatağan'a yapılacak ve yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçeye sağladığı destek ve katkılardan dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Başkan Toksöz, daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

İhalesi 1 Ekim 2021'de yapılan ve yeri için hak sahiplerinin sözleşme imzalanmaya davet edildiği Yatağan Adalet Sarayı nedeniyle Başkan Toksöz tarafından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Yatağanlılar adına teşekkür etti.

Başkan Toksöz, son olarak ilçede yapılması planlanan TOKİ konutları projesini görüşmek üzere TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Başkan Toksöz', AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, AK Parti Muğla Gençlik Kolları Başkanı Burak Kaplan, AK Parti Yatağan Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Özen ve Dalaman Belediyesi Meclis Üyesi Kemal İlhan da eşlik etti.

Başkan Toksöz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Bekir Pakdemirli, Mustafa Toksöz, Yatağan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Toksöz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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