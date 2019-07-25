Başkan Tugay'dan 'Alaybey' zirvesi

Vatandaşlar anlattı, Başkan dinledi

Bölgedeki 5 mahallede yaşayan vatandaşları ve esnafı dinleyen Tugay "Her bireyin yaşadığı kente sahip çıkması ve fikir üretmesi çok önemli. Tüm önerileri tek tek değerlendireceğiz" dedi.

İSTEK VE ÖNERİLER SIRALANDI

Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir kafede gerçekleşen toplantıya Başkan Tugay ve platform üyeleri ile birlikte Alaybey sakini olan duayen gazeteci Okan Yüksel, KSK Yelken Şubesi'nin eski yöneticilerinden Secder Akıncı, muhtarlar, İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı ve 1881 Derneği'nin temsilcileri de katıldı. Tersane, Alaybey, Bahariye, Tuna ve Bahçelievler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, gençler ve esnafın oluşturduğu platform; talep ve önerilerini Tugay'a aktardı.

"TARİHİ DEĞERLER ÖNE ÇIKARILMALI"

Buluşmada, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Parkı ile Bombacı Ali Çavuş Heykeli gibi tarihi değerlere sahip olan bölgenin, bu yönleriyle daha fazla ön plana çıkarılması gerektiği vurgulandı. Bu amaçla Zübeyde Hanım Parkı'nda tarih söyleşileri düzenlenmesi, 9 Eylül'de Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde tören yapılması ve heykelin bulunduğu meydanda 8 Mart'ta kermes açılması talep edildi. Bombacı Ali Çavuş ve Zübeyde Hanım Döküm Duvar Atölyesi kurularak, kentin bu önemli sembolleri ile hediyelik eşyalar hazırlanması önerildi.

TUGAY'A 37 MADDELİK DOSYA

Ayrıca, sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak adına; 'Karşıyaka Lisesi Yaz Konseri', 'Tahir Bor Parkı Yaz Sokak Tiyatro Günü', 'Volkan Vedat Akay Yazlık Sinema Günleri' gibi etkinlik önerileri gündeme getirildi. Esnaf Masası kurulması, Alaybey Çarşısı'nın tek yönlü hale getirilmesi, merkezi bir noktaya elektronik tuvalet yapılması, tarihi yapıların restore edilmesi, sahipsiz hayvanlar için sokaklara daha fazla su ve mama kapları koyulması, çiçeklendirme ve ilaçlama çalışmalarının artırılması,Büyükşehir Belediyesi'nin sahil düzenlemesi kapsamında yapılan iki iskeleye Gazcı Erol ve Kaya İşçimenler'in isimlerinin verilmesi de iletilen istekler arasında yer aldı. Buluşmada, bu önerilerin de aralarında olduğu 37 maddelik dosya Başkan Tugay'a teslim edildi.

"KARŞIYAKA'YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Hem davetleri hem de kente yönelik duyarlılıkları için Alaybey Platformu'na teşekkür eden Başkan Tugay "Yaşadığınız kente sahip çıkmanız, sorunların çözümüne katkı sunmak için harcadığınız emek çok kıymetli. Tüm önerileri tek tek değerlendirip mümkün olduğunca hayata geçireceğiz. Bu birlikteliğimizi 5 yıl boyunca sürdürerek, Karşıyakamızı birlikte yöneteceğiz" dedi.