Başkan Tugay'dan öğretmenlere kutlama - Son Dakika

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde" öğretmenleri unutmadı.

Başkan Dr. Cemil Tugay öğretmenlere çiçeklerle birlikte kutlama mesajı içeren bir mektup da gönderdi. Başkan Tugay'ın imzasını taşıyan mektupları, belediye personelleri öğretmenlere takdim etti. Teşekkürlerini ileten öğretmenler, mutluluklarını belirtti.

Tugay'ın imzasını taşıyan mektup:

"Değerli Öğretmenim,

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizi olağanüstü bir yetkinlikle başardıktan sonra, asıl mücadelenin çağdaşlaşma yolunda verileceğini ve bunun da ancak ve ancak eğitimle mümkün olabileceğini söylemiştir. Eşine az rastlanır bir uzak görüşlülükle, öngördüğü hedeflerin yolunu eşsiz devrimlerle açarken, hiç kuşkusuz bir yandan halkına ama en çok da eğitim ordusuna güvenen aydınlanma önderi tavrıyla "Başöğretmen" olarak da tarihe geçmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri geleceğimizi yoğuran irfan ordusudur" diyerek, yeni nesillerin öğretmenlerin eseri olacağını ve geleceğimizin onların göstereceği başarılara bağlı olduğunu yaşamı boyunca vurgulamıştır.

Öğretmen bir babanın çocuğu olarak, bu sözlerin anlamını, ne kadar yoğun bir emek ve özveri isteğini, yaşayarak tanık olmanın ve öğrenmenin onuru içindeyim. Bugün ülkemizin ulaştığı her noktayı, yetiştirdiği her değeri, geleceğe bakışımızdaki her umudu ve kararlılığı bu büyük yolculuğa, onun Başöğretmenine ve onun izinden yürüyen öğretmenlerine borçluyuz. Büyük hatıraları ve özverili emekleri önünde saygıyla, vefayla, minnetle eğiliyorum.

Değerli Öğretmenim,

Ülkemizin yarınlardaki bireylerini yetiştiren ve geleceğimizi bugünden hazırlayan sizler, her türlü takdirin ötesinde bir değere ve öneme sahipsiniz. Karşıyaka Belediyesi'nin yerel yönetim anlayışında, bilim ve eğitim çok özel bir yerdedir ve her koşulda öğretmenlerimize katkıda bulunmaya hazırdır. Karşıyaka'mızı sahip olduğu çağdaşlık değerleriyle geleceğe taşırken, sizlerin görüş ve önerileri bizlere daima yol gösterecektir. Bu güzel ve onurlu günde, bu anlayışımızı samimiyetle anımsatmak isterim.

24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutlarken, sizlere değerli aileleriniz ve öğrencilerinizle birlikte esenlik ve başarı dolu bir yaşam diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Saygılarımla."