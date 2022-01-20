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Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde - Son Dakika

Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde

20.01.2022 14:29

Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde Antlaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler ve Kurşunlu Mahallelerinde zirai don nöbeti tutan sera altı üreticilerini gece yarısı ziyaret etti.

Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde

ANTALYA - Antlaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler ve Kurşunlu Mahallelerinde zirai don nöbeti tutan sera altı üreticilerini gece yarısı ziyaret etti. Çiftçilerle çay içen, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıları konuşan Tütüncü, sobaya odun atarak üreticilerin don nöbetine destek verdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 21 Ocak sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceğini bildirmesi üzerine Antalya'daki çiftçi ve üreticiler zirai don tehlikesine karşı günlerdir seralarında nöbet tutuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, zirai don nöbeti tutan üreticileri bu yılda yalnız bırakmadı. Ürünlerinin sıfırın altına düşen hava koşullarından etkilenmemesi için seralarında soba yakan çiftçilerle bir araya geldi. Kepez'in Gaziler Mahallesi ile Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallelerindeki üreticileri gece yarısı ziyaret eden Tütüncü, sobaya odun atarak üreticilere nöbetlerinde destek verdi. Çay içtiği çiftçilerle tarımsal üretim de yaşanan sıkıntıları konuştu.

"Yılın en soğuk gecesi"

Her zaman çiftçinin, üreticin yanında olduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, "Yaz kış hemşehrilerimizle birlikteyiz. Gündüz gece hemşehrilerimizle birlikteyiz. Yılın en sıcak günlerinde de, en soğuk günlerinde de onlarla birlikteyiz. Önemli olan hemşehrilerimizle hayatı paylaşmak. Geçen yıllarda olduğu gibi yılın en soğuk gününde yine üreticilerimizle birlikteyiz, çiftçilerimizin yanındayız. Yılın en soğuk gecesini onlarla paylaşacağız" dedi. Üreticilere tarıma verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, "Üreticilikte büyük emekler var. Emeklerinize sağlık. Rabbim emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Biz her zaman sizinle birlikteyiz" diye konuştu. Ziyaretler sırasında Başkan Tütüncü'ye AK Parti Kepez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çevik ile Gaziler Mahalle Muhtarı Yıldıray

Bakay ve Aksu İlçesi Kurşunlu Mahalle Muhtarı Musa Dönmez eşlik etti.

Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde
Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde
Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde

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Hakan Tütüncü, Kurşunlu, Kepez, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tütüncü, üreticilerle 'zirai don' nöbetinde - Son Dakika
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