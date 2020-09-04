Başkan Ulutaş aşure dağıttı - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. İlçe merkezinde Süleyman Çavuş Camisi önünde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile birlikte Başkan Ulutaş, aşure dağıtımına katıldı.Vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Ulutaş, bu süreçte dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini söyledi.Geleneklere sahip çıktıklarını vurgulayan Ulutaş, aşurenin ortak bir değer olduğunu belirtti. İlçe ye bağlı Gömbe ve Kınık Mahallesi'nde de aşure dağıtımı yapıldı. - ANTALYA