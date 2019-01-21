Başkan Vekili Epcim'den Arslan ve Çakır Ailelerine Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Arslan ve Çakır ailelerini evlerinde ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Hakkari
Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim
; Arslan ve Çakır ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Kentin değişik mahallelerinde ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, son olarak AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
ile konuk oldukları evlerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sümbül Mahallesi sakinlerinden Şaban Arslan ile Yeni Mahalle
sakinlerinden Mehmet Şerif
Çakır'ın ailesini ve komşularını ziyaret eden Epcim ve beraberindekiler, vatandaşların sevgi seli ile karşılandılar.
Başkan Vekili Epcim, vatandaşlara yapılan hizmetlerle yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ve Hakkari'nin her geçen gün geliştiğini belirten vatandaşlar, bu hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Epcim'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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