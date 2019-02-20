Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'a 'Akıllı Tahta' Teşekkürü

Başkan Yalçın'a 'Akıllı Tahta' Teşekkürü

29 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde eğitim veren Kınık Ortaokulu'nun Müdürü Muharrem Kılıç, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın'a 'Akıllı Tahta' Teşekkürü, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde eğitim veren Kınık Ortaokulu'nun Müdürü Muharrem Kılıç, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "Kınık Ortaokulumuzda eğitim gören çocuklarımız için alınan akıllı tahtalara sponsor olduğumuz için Okul Müdürü Muharrem Kılıç teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Bilecik, Muharrem Kılıç, Kınık, Yaşam
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