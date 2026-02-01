Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

01.02.2026 14:44
Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Berat Kandili'nde birlik ve beraberlik temennisi dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayının müjdecisi olan bir Berat Kandili'ne daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Yalçın; tüm sanayicilerin ve Kayserililerin kandilini kutladı. Başkan Yalçın'ın mesajı şu şekilde;

"Milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimleridir. Berat Kandili'ne daha kavuşmanın sevincini yaşarken, manevi bir atmosferde idrak edeceğimiz ve şükür vesilesi olarak bizlere sunulan böylesi gecelerin, gönül bağlarımızı, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu özel günümüzde; tüm hemşerilerimizin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslam Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
