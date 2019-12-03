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Başkan Yanmaz'dan Derece'ye Giren Sporculara Çeyrek Altın

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Bosna-Hersek Mostar kentinde düzenlenen Turnuvada dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın hediye etti.

Başkan Yanmaz'dan Derece'ye Giren Sporculara Çeyrek Altın, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Bosna-Hersek Mostar kentinde düzenlenen Turnuvada dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın hediye etti.


European Top Judo Tournament Borsa Open Turnuvası için 8 ve 10 Ekim tarihleri arasında Bosna-Hersek Mostar kentinde düzenlenen ve 34 ülkeden 1000'i aşkın sporcunun katıldığı müsabakada Akçakocalı sporculardan 30 kg Burak Yılmaz, 34 kg Burak Tandoğan, 38 kg İlber Tuğrul Aykaç, 38 kg İsmail Efe Ablak, 38 kg Arda Işık 38 kg Berat Erdoğan 44 kg Yaren Sala, 46 kg Efecan Biriktir, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından başkanlık makamında ağırlandı.


Dereceye giren sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Yanmaz, "Sporcularımız 44 Kg Yaren Sala altın madalyaya, 38 Kg Arda Işık gümüş madalyaya ulaşarak ülkemize gurur yaşatan sporcularımız olarak Al bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okuttu. Spor beyni ve zihni geliştiren en büyük faktör. Sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye açısından da aslında büyük bir başarı elde ettiler. Sporcularımızın bu başarılarında ailelerinin ve hocalarının destekleri var" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Bosna - Hersek, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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