Başkan Yardımcısı Daşkan Turgutlu'yu temsil etti
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Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İzmir'de gerçekleşen Ege Belediyeler Birliği toplantısına katılarak Turgutlu'yu temsil etti.
Turgutlu Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İzmir
'de gerçekleşen Ege
Belediyeler Birliği toplantısına katılarak Turgutlu'yu temsil etti. Ege Belediyeler Birliği Meclis Başkanlığı'na seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
'i tebrik eden Ahmet Daşkan, Soyer'e yeni görevinde başarılar diledi.
Ege Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Mayıs Dönemi Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi
Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olurken, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da toplantıda Turgutlu'yu temsil eden isim oldu. Toplantı sonunda Ege Belediyeler Birliği Meclis Başkanlığı'na seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i tebrik eden Daşkan, Soyer'e bu görevinde başarılar diledi. - MANİSA
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