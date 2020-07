Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyası başlattı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyası başlattı.



Sosyal Medya hesabından yaptığı duyuruda Kayaoğlu, "Öğrenmenin ve kişisel gelişimin asla yaşı yoktur. Geçmişten günümüze Kırşehir Bilge ve Alimlerin yurdu olmuş Ahi Evran, Hacı Bektaş, Aşık Paşa, Gülşehri, Cacabey ve ismini sayamadığım bir çok alim yaşamış talebeler yetiştirmiştir. Kitap okumaktan bilgiye erişmekten ne zaman uzaklaşsak cehalet bizleri esir almış her daim geriye gitmişiz"dediği açıklamasıyla 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyasına destek istedi.



Paylaşımının sosyal medya üzerinden desteklenmesini isteyen Kayaoğlu, "Kendini geliştiren, doğru bilgiye ulaşan her bireyin sadece kendisine değil toplumuna da ışık tutacağına inancım tamdır. Lütfen sizler de bu harekete elinizden yüreğinizden geldiği kadar destek verin. Şahsım adına bu paylaşımı beğenen Her 50 kişiye George Orwell' in 1984 Romanını hediye edeceğim. Hediye ettiğim kardeşlerimin de imzalayıp hatıra niteliğinde bir dostuna hediye etmesini ümit ediyorum"diye belirtti. - KIRŞEHİR