Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar Engelli Çocukları Ziyaret Etti

Başkan Yaşar Engelli Çocukları Ziyaret Etti

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çiğdemtepe Mahallesi'nde hizmet veren, eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Başkan Yaşar Engelli Çocukları Ziyaret Etti, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çiğdemtepe Mahallesi'nde hizmet veren, eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Eğitim aldıkları sırada Başkan Yaşar'ı karşılarında gören öğrencilerin şaşkınlıkları gözlerinden okundu.

Okuma-yazma, matematik, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi alanlarda eğitim vererek, engelli bireylerin yaşama tutunmasına, kendilerini ifade edebilmesine ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmesine katkı sunmak amacıyla kurulan rehabilitasyon merkezinde, yetkililerin sorunlarını dinleyerek, fikir alış verişinde bulunan Yaşar "Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için dur durak demeden çalışıyoruz" dedi.

"Engelsiz yaşam için mücadele ediyoruz"

Yenimahalle'de yaşayan engelli bireylerin eğitimden mahrum kalmamaları ve kültürel, sanatsal aktivitelerden faydalanmaları için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Yaşar "10 yıldır Yenimahalle'de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için görev yapıyorum. Hedefimiz ilçemizde din, dil, ırk ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden çalışmaktı ve bunu başardığımıza inanıyorum. Engelli bireylerimiz hayatlarında büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Sağlıklı bireyler kadar engelli bireylerinde eşit haklarla ve koşullarla yaşayabilmesi için uğraş veriyoruz. Belediyemizde bize sunulan engelli kotasının çok üzerinde bir sayıyla engelli bireylerimizi istihdam ediyoruz. İlçeye kazandırdığımız Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi ve Omurilik Yaşam Merkezi'ni de yaparak idaresini derneklerine verdik. Engelli vatandaşlarımızın spor dallarında başarılarını arttırmak amacıyla Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ve sahalarını kurarak ilçe sakinlerimizin spordan uzak kalmaması için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Yenimahalle'de engelli bireylerin engelsiz yaşaması için saymakla bitiremeyeceğimiz projeleri hayata geçirdik. Bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yenimahalleli her şeyin en iyisine layıktır " ifadelerinde bulundu.

Özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler, zihinsel engelli bireyler ve yaygın gelişimsel bozukluk sorunu yaşayan 100'ün üzerinde öğrenciye eğitim veren merkezin sorumlusu Cemil Kengil, yapmış olduğu ziyaret ve çocuklarla kurduğu içten diyalog için Yenimahalle Belediye Başkan'ı Fethi Yaşar'a teşekkür etti. Eğitim alan çocuklarla fotoğraf çektiren Yaşar, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Yaşar, Yenimahalle, Güncel
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