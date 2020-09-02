Başkan Yıldırım'dan engelli sporcuya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sahibi olan, doğuştan iki kolu ve bacakları olmayan engelli sporcu Dilan Ongulu'ya doğum günü sürprizi yaptı. Genç sporcuya doğum günü pastası gönderen Başkan Yıldırım, görüntülü bağlanarak doğum gününü kutladı.

Yeni yaşına giren Dilan Ongulu'nun doğum gününü kutlayan Başkan Yıldırım, 'Nice yıllara diyorum, iyi ki varsın. Engelli olmanız, önemli işleri yapmamanız demek değil, siz çok önemli işler yapıyorsunuz. Türkiye yüzme şampiyonasında altın madalyan var. Üniversiteyi tamamlamışsın. Diğer engelli kardeşlerimize örnek olmuşsun. Seni tebrik ediyorum. Her zaman bir telefon kadar yakınız' dedi.

Dilan Ongulu, 'Ümraniye'de yeni yüzme havuzları açılıyormuş çok mutlu oldum' derken, Başkan Yıldırım ise, 'Üç tane yeni yüzme havuzumuzu yakında hizmete sokacağız. Sizin oturduğunuz yere de yakın havuzumuz açılacak. Birisi Parseller, birisi Atakent, diğeri de Kazım Karabekir Mahallesi tarafında olmak üzere üç tane yeni havuzu, birer ay arayla hepsini açacağız. Kazım Karabekir'deki hazır, diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Dört ayda hepsini bitirmiş olduk. Ümraniye'nin daha önce iki yüzme havuzu vardı. Şimdi yapacağımız üç yüzme havuzu ile beş yüzme havuzuna kavuşmuş olacağız' şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım tarafından doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Dilan Ongulu, 'Öncelikle bu bana çok sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Başkanımızı da buradan teşekkürlerimi iletiyorum' dedi.