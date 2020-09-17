Başkan Yılmaz'dan okul ziyareti - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nu ziyaret ederek, kısa süre sonra başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Şemsi Şahsi ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, okul müdürüyle uzun süre sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Yıldırım Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksiklerini, ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Yıldırım'ın Türkiye'nin birçok kentinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu anımsatarak, "En doğru yatırım geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Biz de Yıldırım'da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri maksadıyla kurumlarımızın bulunduğu bölgelerde trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkanlar sağlamak" ifadelerini kullandı. - BURSA