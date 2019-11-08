Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisini konuk etti
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisini konuk etti

Başkan Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisini konuk etti

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'i konuk etti.

Başkan Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisini konuk etti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'i konuk etti.


Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Behiye Çark ve dernek üyeleri yer aldı. Büyükelçi Sadoviç'i Sakarya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Bosna Hersek ile gönül bağlarının olduğunu ve Sakarya'nın kültürel zenginliğine Boşnakların da çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ise Türkleri çok sevdiklerini belirtti.


Nazik ziyaretleri dolayısıyla Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya farklı kültürlerin bir arada kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığı doğa harikası bir şehir. Şehrimizde dolaştığınızda çok farklı kimlik ve etnik kökenden insana rastlarsınız. İşte bu bizim en büyük zenginliğimiz. Bosna Hersek'te her ne kadar sınırlarımız farklı olsa da gönüllerimizin bir olduğu bir coğrafya. Bosna'nın en zor günlerinde de biz yanlarındaydık. Aliya ne diyordu; 'Her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır'. Çok şükür biz sessiz kalmadık ve Boşnak vatandaşlarımızla birlikteydik. İnşallah birlikte olmaya da devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Saraybosna, Ekrem Yüce, Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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