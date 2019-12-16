Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü - Son Dakika

Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü

6 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Başarı Ödülleri kapsamında Kültür ve Turizm Ödülüne layık görüldü.

Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Başarı Ödülleri kapsamında Kültür ve Turizm Ödülüne layık görüldü.


Eskişehir halkının oyları ve jüri heyetinin verdiği kararla belirlenen ödül sahipleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Soner Yüksel ve Özge Ulusoy'un sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de Kültür ve Turizm Ödülünün sahibi oldu. Rana Besler'in elinden ödülünü alan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Bugün burada ilkini yaşadığımız program Eskişehir'e ayrı bir renk kattı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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