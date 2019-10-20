Başkent Akademi: 2-0

89'uncu dakikada oyuna giren Enes, İsmet'in pasında ceza alanında rakiplerinden birer birer sıyrılarak kale sahası içinde önünü boşaltıp, vuruşunu yaptı ancak top kaleci Necati'den döndü.

54'üncü dakikada Doğan Ateş orta sahadan aldığı topu İlker Avşar ile buluşturdu. İlker önce düzeltti ve ardından ceza alanı dışından nefis bir şut çıkarttı. Kaleci Necati'nin uzanamayacağı noktadan top ağlara gitti: 2-0.

18'inci dakikada orta alanda topla buluşan Bayram, ofsayt taktiği uygulamaya çalışan Başkent Akademi savunmasının arasına nefis bir pas bıraktı. Savunma arkasına sarkan Aykut ceza alanı içerisine girer girmez yerden plase vuruşla topu ağlara göndererek Afjet Afyonspor'u öne geçiren isim oldu: 1-0.

13'üncü dakikada Ali Kılıç ile Afjet Afyonspor'un geliştirdiği atakta topla buluşan Mehmet Tosun'un yerden Aykut Uluç'a bırakmak istediği pasın şiddeti kötü olunca savunma araya girdi ve pozisyonu uzaklaştırdı.

Spor Toto 2'nci Lig'in 9'uncu haftasında Afjet Afyonspor evinde konuk ettiği Başkent Akademi'yi 2-0 mağlup etti. Maç öncesi Afjet Afyonspor taraftarları asker selamı vererek terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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