Başkent Edaş, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ 2019'un Üçüncü Çeyreğinde Zonguldak'ta Bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.



Sektöre getirdiği yenilikler ve müşteri odaklı çalışma anlayışını benimseyen Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın üçüncü çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3523 trafo ve 12 bin 93 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 5525 armatürün bakımını yapan Başkent EDAŞ ekipleri, kentte bulunan 1,3 kilometrelik hattın da bakımını tamamladı. Ayrıca 388 pano ile 371 trafo merkezi ve 257 dağıtım merkezi de elden geçirildi.



Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Zonguldak'ta hizmet verdiği 391 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 70 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 907 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 74 elektrik panosu, 10 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2019 yılının üçüncü çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.



Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek. - ZONGULDAK