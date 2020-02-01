Başkent Gaz-Kızılay-Ensar bağış üçgeni: Uzmanlar nasıl yorumluyor?

Torunlar GYO'ya ait olan Ankara merkezli doğal gaz dağıtım şirketi Başkent Gaz'ın, Kızılay üzerinden hükümete yakın ve ismi çocuk istismarı skandalına karışmış olan Ensar Vakfı'na 27 Aralık 2017 tarihinde yaptığı 8 milyon dolarlık bağış ve neticesinde elde ettiği vergi avantajı siyasetin gündeminde yerini korumaya devam ediyor.



Kimi kesimler şartlı bağışın yasal bir hak olduğunu ve "vergiden kaçınmak" ile "vergi kaçırma"nın ayrı şeyler olduğunu savunurken, kimi kesimler ise Kızılay'ın böylesi bir işlemde aracı olmaması ve "paravan şirket" gibi algılanmaması gerektiğini ve benzeri uygulamalar sonucunda ülkedeki vergi kaybının giderek büyüdüğünü savunuyor.