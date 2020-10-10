Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2 - Son Dakika

Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2

10.10.2020 18:24
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2, System.String[]

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği Başkent Kupası mücadelesinde DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği Başkent Kupası mücadelesinde DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivasporlu Fajr topu Hakan Aslan'a verdi. Hakan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Olcar x, Tuğba Üçüncü x, Mustafa Tosun x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx (Korcan Çelikay dk. 70 x), Cebrail Karayel x (Kitsiou dk.59 x), Pazdan xx, Erdi Dikmen xx (Kulusic dk. 59 x) Sarlija xx, Pinto xx (Atila Turan dk. 70), Diusse xx (Şahverdi Çetin dk. 46 x), Lukasik xx, Alper Potuk xx (Berke Gürbüz dk. 59 x), Emre Güral xx (Mücahit Can Akçay dk. 77 x), Borven xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Orkan Çınar, Serhat Çam

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sivasspor: Ali Şaşal xx (Muammer Zülfikar Yıldırım dk. 46 x), Marcelo xx (Barış Yardımcı dk. 46 x), Caner Osmanpaşa xx (Robin Yalçın dk. 46 x), Camara xx, Uğur Çiftçi xx (Ziya Erdal dk. 46 x), Cofie xx (Claudemir dk. 46 x), Hakan Arslan xxx (Felix dk. 46 x), Fayçal xx (Kubilay Eren Şahin dk. 90 ?), Erdoğan Yeşilyurt xx (Yasin Öztekin dk. 46 x), Ninga xx (Rybalka dk. 81 x), Kayode xx (Yatabare dk. 46 xx)

Yedekler: Kuçkar

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hakan Arslan (dk. 38), Yatabare (dk. 90 +4) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Lukasik, Diousse (MKE Ankaragücü), Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor) - ANKARA

Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2
Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Başkent, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 DG Sivasspor: 2 - Son Dakika Spor


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