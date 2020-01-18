Ankara Büyükşehir Belediyesinin metroda güvenliği ve asayişi sağlamak için görev yapan kadrolu K-9 köpekleri, sevimli halleriyle iyi niyetli insanlarla oyunlar oynarken, kötü düşünceli insanlara da aldıkları eğitimlerle göz açtırmıyor.

EGO Genel Müdürlüğünün özel eğitimli K-9 Alman kurtları, bir yandan metroda asayişe büyük katkı sağlarken, diğer yandan sıcak kanlılığıyla hayvanseverlerin ilgi odağı oluyor.

Ankara Metrosu Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü'nün Macunköy'deki bakım onarım merkezinde, toplumsal amaçlı özel güvenlik eğitimleri kapsamında, merdivenden, yüksek atlamaya ve denge tahtasına kadar bir çok eğitim aracının bulunduğu alandaki testlerden başarıyla geçen K-9 köpekleri, komutlara verdikleri tepkilerle dosta güven düşmana korku veriyor.

Metroda, taşkınlık yapan, yolculara rahatsızlık veren ve maddi zararlara neden olan şahısları özel komutlarla yakalayan K-9 köpekleri, caydırıcı özellikleriyle maçlardan sonra, gösterilerde ve benzeri durumlarda olayların çıkmasını engelliyor.

Eğiticilerinin nezaretinde istasyonlar arasında devriye görevi icra eden Endo 8, Rio ise 6 yıldır metroda güvenliği sağlıyor.

AA muhabirine, K-9 köpekleri hakkında bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Güvenlik İşletmeleri Müdürü Mustafa Başaran, 2006 yılından itibaren metrolarda güvenlik ve asayişi sağlamak için K-9 köpeklerinden yardım aldıklarını belirtti.

Köpeklerin mesaiye başlamadan önce eğiticileriyle taktiksel çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Başaran, "Oyun olarak başladığımız eğitimleri, metrolarda görev olarak tamamlıyoruz. Köpeklerin periyodik bakım ve yeme alışkanlıkları konusunda veterinerlerden destek alıyoruz. Köpeklerimizin ağzı görev başında her zaman maskelidir." diye konuştu.

"Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz"

Başaran, köpeklerin insanlara davranış şekli konusunda çeşitli eğitimlerden geçtiğine dikkati çekerek, geçmiş yıllarda iki K-9 köpeğin emekli olduğunu kaydetti.

Ankaralıların metrolarda güvenli yolculuk yapmaları için eğitimli köpek sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başaran, " Şu anda 6 tane de yavru köpeğimiz var. Onlara eğitimler veriyoruz. Köpeklerimizde kabiliyet başarısı olmazsa eğer göreve çıkartmıyoruz. Göreve hazır olanları göreve çıkartmaya çalışacağız. Misafirlerimizin güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ilk hedefimizdir. Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz. Hem köpeklerimiz hem de bakıcı arkadaşlarımız tamamen sertifikalarını almış göreve hazır durumdadırlar." ifadelerini kullandı.

"Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum"

Köpeklerden Endo'nun 6 yıldır eğitmenliğini yürüten İsmail Kılıç, Endo'nun sosyal bir kişiliğe sahip olmasından dolayı eğitimlerin eğlenceli geçtiğini vurguladı.

Endo ile arkadaşlık bağı kurduğunu ifade eden Kılıç, "Endo çok yetenekli bir köpek. Metroya girdiğimiz ilk andan itibaren insanların bize olumlu bakışlarını görüyorum. Kötü düşünceli vatandaşlar, bizi görünce bir kere daha düşünüyor. Vatandaşlar Endo'yu çok seviyor. Endo bizim dikkatimizi de arttırıyor ve üstün yetenekleriyle bize çok faydalı oluyor. Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum. Endo benim yanımda emekli olacak. Oynuyoruz ve görevimizi de çok ciddiyetle yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıcak kanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar"

Metro içerisindeki köpeklerden dolayı kendini güvende hissettiğini belirten Ankaralı Büşra Yıldırım, "Onları gördüğümüzde içimi bir sıcak kanlılık kaplıyor. Onları severek günün stresini atarken aynı zamanda da güvenliğimizin de üst seviyelerde olduğunu görüyorum. Sıcak kanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar. Burada olmalarından çok memnunum." diye konuştu.