Başkent'te asbestli borular değişiyor - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent'in içme ve kullanma suyunun taşındığı asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirmek için düzenlediği ihalelere devam ediyor. Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ'ın ardından Çubuk, Akyurt ve Keçiören ilçelerinin asbestli boruları için 4. ihale gerçekleşti. İhaleye 25 firma teklif verdi.

Ankara'nın adeta kanayan yarası olan içme suyu şehir şebeke hattındaki insan ve çevre sağlığını tehdit eden, uzmanların kanserojen olduğunu açıkladıkları asbestli borular Başkan Yavaş'ın talimatıyla nihayet değişiyor. Söz konusu boruların acilen değiştirilmesi için bir süre önce kendi öz kaynaklarıyla çalışma başlatan ASKİ, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Evren, Şereflikoçhisar Haymana ve Elmadağ'ın ardından dördüncü ihaleyi de Çubuk, Akyurt ve Keçiören ilçeleri için gerçekleştirdi.

149 kilometre içme suyu hattı ve su depoları

ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Çubuk, Akyurt ve Keçiören ihalesinde teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alındı. 25 firmanın teklif sunduğu, yaklaşık bir saat süren ihale, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalında canlı yayınlandı. Kazanan firmanın yine EKAP üzerinden ilan edileceği ihale kapsamında, Çubuk, Akyurt ve Keçiören'de 149 bin 165 metre içme suyu şebeke iletim hattı, 50 metreküp kapasiteli 2 bin 100 metreküp kapasiteli 1 içme suyu deposu ile 5 terfi merkezi yapılacak. Yaklaşık maliyetin 21 milyon 418 bin 880 TL 34 kuruş olarak açıklandığı ihalede en düşük teklif 14 milyon 270 bin 700 TL, en yüksek teklif ise 19 milyon 758 bin 277 TL olarak gerçekleşti. İhalenin süresi yer tesliminden itibaren 270 gün olarak belirlendi. - ANKARA