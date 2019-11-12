Son Dakika Haberleri: Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı

Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.

Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: FETÖ'den 27 kişiye yakalama kararı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 15:34:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]