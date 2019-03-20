Son Dakika Haberleri: Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Takla Attı: 5 Yaralı

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Takla Attı: 5 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M. T. otomobiliyle takla attı.

Başkent'te
Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M. T. otomobiliyle takla attı. Kazada, sürücü M.T. ve beraberindeki 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 03.00 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçesi Cinnah Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü M. T. kontrolündeki 06 RAJ 25 plakalı aracı sorgulamak üzere durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü M. T., uzun süren kovalamacanın ardından Şemsettin Günaltay Caddesi'nde otomobiliyle kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönerek bir süre sürüklenen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.

Ehliyetsiz sürücü annesinin aracını almıştı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilin sürücüsü M.T.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın annesinin olduğu tespit edildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Şemsi Tebrizi, Polis, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı MHP Lideri Bahçeli, CHP Ankara Adayı Yavaş Hakkındaki İddialarla İlgili Konuştu: Adaylıktan Çekilmelidir Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 06:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Takla Attı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]