Başkent'te motosikletiyle yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara Çevre Yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Batıkent istikametinde ilerleyen 06 BYE 321 plakalı motosikletin sürücüsü Yusuf Aslan (27), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletiyle yoldan çıkan sürücü Aslan, kazanın şiddetiyle taklalar atarak yol kenarında hareketsiz kaldı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, sürücü Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlatırken genç sürücünün cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Kazanın görgü şahitlerinden bir kişi ise, Aslan'ın orta şeritte motosikletiyle seyir halinde olduğunu ve bir anda yolun dışına doğru yöneldiğini daha sonra ise yoldan çıkarak taklalar attığını ifade etti. - ANKARA