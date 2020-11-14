Başkent'te otobüse çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Başkent'te otobüse çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
14.11.2020 12:41
Başkent'te park halindeki otobüse çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Başkent'te park halindeki otobüse çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Berat Caddesi'nde seyir halindeki 06 CJD 02 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından savrulan araç, yolun karşısında yine park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı