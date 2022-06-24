Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı

24.06.2022 15:27
Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Başkent'te elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde S.F. adlı şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın şahsın adresine gerçekleştirdiği baskında 11 adet sikke, 6 adet metal obje, 37 adet taş malzemeye el konuldu. Ele geçirilen tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan S.F. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Beypazarı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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