Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor - Son Dakika

Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor

16.10.2020 12:44

Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önemli projelerinden biri olan "Bisiklet Yolu Projesi"nin hayata geçtiği Başkent'te üniversite yerleşkelerinde de bisiklet yolu yapımı hızlandırıldı.

Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önemli projelerinden biri olan "Bisiklet Yolu Projesi"nin hayata geçtiği Başkent'te üniversite yerleşkelerinde de bisiklet yolu yapımı hızlandırıldı. Başkent Üniversitesi'nden sonra Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkelerinde bisiklet yolu çalışmaları da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi diğer üniversitelerle görüşmelerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarla öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Başkent için önemli ulaşım projeleri arasında yer alan "Bisiklet Yolu Projesi"nin ilk etabı olan Anıtpark- Beşevler Kavşağı arasının tamamlanmasının ardından öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen yoğun talep üzerine bisiklet yolları ağı üniversite yerleşkelerine kadar genişletildi.

Öğrencileri ve üniversite personelini sevindiren mavi yol

Kamu ve özel üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanların kampüs içinde bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje, Başkent'teki tüm üniversitelerde giderek yaygınlaşıyor.

İlk olarak Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde 4,4 kilometrelik bisiklet yolunu (mavi yol) tamamlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde de bisiklet yolunu hizmete açtı.

Başkan Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gazi Üniversitesi yerleşkesinde gidiş-dönüş toplam 2,6 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkesinde ise gidiş-dönüş toplam 1,2 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamladı.

Yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasının önemine dikkat çeken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verdiği destek için teşekkür eden Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, "Üniversitelere bisiklet yolu fikri çok güzel düşünülmüş. Üniversitemize de bir renk getirdi. Öğrencilerimiz içeride bisikleti güvenli bir şekilde kullanabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yeni eğitim öğretim döneminde bisiklet yolu sürprizi ile karşılaşmaktan son derece mutlu olduklarını, kampüs içi ve dışı ulaşımın kendileri için daha da kolaylaştığını ifade eden öğrenciler, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Arda Can Çiçek: "Bisiklet yolu çok güzel olmuş. Gelişmiş ülkelerde olması gereken bir yol. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim. Üniversitemizde bu yolu görmek bizi mutlu etti. Herkesin arabası yok, bisiklet kullanmayı tercih edenler için güzel bir avantaj oldu. Teşekkür ediyoruz."

-Mehmet Zahit Yılmaz: "Üniversitemize bisiklet yolu yapılması çok faydalı olmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz."

-Can Ünveren: "Bisiklet yolunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kampüs içi mesafelerin fazla olmasından dolayı büyük kolaylık sağlayacak. Ben zaten normal hayatımda da bisiklet kullanıyordum. Benim için faydalı oldu. Okul dönemi başlayınca da sık sık kullanacağımı düşünüyorum."

Diğer üniversitelerle görüşmeler devam ediyor

Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşurken, Büyükşehir Belediyesi kısa süre içinde ODTÜ kampüsü içerisindeki peyzaj alanında yer alacak bisiklet yolunun imalatına başlayacak.

Diğer üniversitelerle de görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ- Hacettepe Üniversitesi arası bisiklet yolu projesi ile Bilkent Üniversitesi kampüs içi bisiklet yolu yapımı için de harekete geçti.

Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor
Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor
Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor
Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bisiklet, Başkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor - Son Dakika

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