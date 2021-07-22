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KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI - Son Dakika

KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI

22.07.2021 11:54
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için çiftçilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için çiftçilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda bu yıl ilk kez Başkentli çiftçilere dağıtılan kırmızı mercimek tohumunun hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiye destek vermeye devam ediyor.

"En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı kırsal kalkınma destekleri her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor. Bu kapsamda yerli üretimi teşvik ederek nadas alanlarını daraltmak, kuru tarım alanlarını değerlendirmek ve girdi maliyetlerini düşürmek için bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 yerli üreticiye toplam 200 ton "Kırmızı Mercimek Tohumu" dağıtıldı. Tohumlarından yüksek verim elde eden yerli üreticiler şimdi de hasat işlemine başladı.

YERLİ ÜRETİCİ DE KAZANACAK BAŞKENT EKONOMİSİ DE

İlk kez yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olan kırmızı mercimek tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, katma değeri yüksek olan kırmızı mercimek tohumu sayesinde tarlalarını ekerek kaliteli ürün elde etme imkanına kavuştu.

Destek sayesinde özellikle pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatladıklarını ve hasat işleminin ardından da yüksek kazanç elde etmeyi beklediklerini ifade eden Haymanalı çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Murat Özyiğit: "Tohum desteğini daha önce hiç görmemiştik. Allah razı olsun. Mansur Başkanımız bize mercimek verdi. Onu ektik, şimdi de hasadını yapıyoruz. Çok mutluyuz. Mercimeği satıp, bitkisini hayvanlar için kullanacağız. Bize çok büyük katkı sağladı. "

-Metin Köşker: "Tohum desteğinden ilk defa bu sene faydalandık. 300 kilo kırmızı mercimek tohumu aldım. Arazimize ektik, tohumluk olarak da ayırdık. Mercimeğini satacağız, mercimek sapı da çok değerli olduğu için onu da ayrı satıyoruz. Çiftçi için çok karlı bir tohum aynı zamanda toprağı da yormayan bir tohum. "

-Harun Aşıcı: "Daha önce böyle bir hizmetten yararlanmamıştık. 100 dönümlük arazimi ektim. 300 kilo destek aldım. Başkanımız hububat olsun, bakliyat olsun hem bizim mahallemize hem de çevre ilçelere tohum desteğinde bulundu. Bu konuda hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşe bakmadan her kesime yardım etti. Bugün de hasadımızı yapıyoruz, mutluyuz. "

-Adem Gökdemir: "Belediyemizin vermiş olduğu tohum desteğinden yararlanmış olduk. Allah razı olsun. İlk kez böyle bir destekten faydalandım. "

-Ömer Özbek: "İlk kez aldığımız tohumlarımızı ektik şimdi de hasadını yapıyoruz. Mutluyuz, Allah razı olsun. "

KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI
KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI

Haymana, Ankara, Çiftçi, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel KIRMIZI MERCİMEKTE HASAT ZAMANI - Son Dakika


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