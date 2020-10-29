Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 14:25
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu, System.String[]

Ankara Gölbaşı'nda bir araya gelen motorcular, 29 Ekim coşkusunu Başkent caddelerinde yaptıkları kortej ile yaşattı.

Ankara Gölbaşı'nda bir araya gelen motorcular, 29 Ekim coşkusunu Başkent caddelerinde yaptıkları kortej ile yaşattı.

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor. Gölbaşı Belediyesi ve Türkiye Motorcular Federasyonu'nun ortak düzenlediği motosiklet konvoyu ile Cumhuriyet'in 97. yılı coşku ile kutlandı. Atatürk Sahil Parkı'nda bir araya gelen yüzü aşkın motorcunun katıldığı konvoyda kardeş ülke Azerbaycan da unutulmadı. Motosikletlerini Türkiye ve Azerbaycan bayraklı ile donatan sürücüler, Başkent sokaklarını iki kardeş ülkenin bayraklarının renkleri ile boyadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de katıldığı kortejde Başkan Şimşek'e verilen evcil doğa yılanı eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Atatürk Sahil Parkı'ndan başlayan konvoy, İncek istikametine doğru gittikten sonra tekrar başlangıç noktasına dönerek sonlandı. Konvoy boyunca yapılan müzik ve bayrak şovları ile Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Konvoy ile şehir turu atılması öncesi açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, "Cumhuriyet iyi ki ilan edildi, iyi ki ilan edildi, iyi ki ilan edildi. Bu ilanı bizde inşallah tüm Türkiye vatandaşları olarak burada taşımaya yemin ediyoruz ve taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bu pandemi döneminde böyle bir etkinliği yapmak hem Gölbaşı'nda yaşayan hem de Türkiye'de yaşayan insanların psikolojisinin etkilenmesine azda olsa engellemiş olduk. Federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Gölbaşı Belediyesi olarak Mogan Gölü kenarındaki 150 dönümlük bir arazimize federasyon başkanımız ile güzel bir proje yapıyoruz. Karavan parkı yapıyoruz, model uçak pisti, motosiklet eğitim merkezleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

Böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Motorcular Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ise, "Sayın Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'in daveti üzerine geldik. Türkiye Motorcular Federasyonu olarak zaten özel günlerde etkinliklerimiz oluyordu. Bu sene Cumhuriyetimizin 97. yılında etkinlik yapalım diye buluştuk. Bizde çok memnun olduk. Arkadaşlarımızı çağırdık, sağ olsun hepsi de geldiler. Güzel bir kutlama olacak" ifadelerini kullandı.

Korteje katılan motorculardan Erkan Bostancı, "Biz zaten bütün motor camiası olarak bütün bu özel günlerimizde özellikle 29 Ekim ülkemiz ve Cumhuriyetimiz için çok önemli bir gün, 97. yılında gururla tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, Türk'üz, gururluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Daima devam edecek bir hadisee perçinlenmiş bir şekilde bir aradayız" dedi. - ANKARA

Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu
Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye, Başkent, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı         
12:45
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 14:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei