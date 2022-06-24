Başkentte 7 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 7 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşılan adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 7 kilogram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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