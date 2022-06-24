Başkentte 7 kilogram eroin ele geçirildi

Adresteki aramada 7 kilogram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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