Başkentte engellilere verilecek "simit camekanı" başvuruları 20 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 100 engelliye kura ile tahsis edilecek simit camekanı için başvuruların 20 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başvurular 20-31 Aralık tarihlerinde Gençlik Parkı'ndaki Zabıta Karakolu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında elden kabul edilecek.

Başvuru şartları uygun bulunan engellilere tahsis edilecek camekanlar, 6 Ocak 2022'de saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

En az yüzde 40 engelli olma şartı aranan engelli vatandaşlar, simit camekanları için detaylı bilgiye, "https://www.ankara.bel.tr/" adresinden ve "03124442243" ile "03125074100" telefon numaralarından ulaşabilecek.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak kura sonrasında teslim edilecek simit camekanları, sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.???????